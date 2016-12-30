Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor

Kerry'nin Filistin önerisi

KUVEYT (AA) - Kuveyt'in, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin İsrail-Filistin sorununa yönelik çözüm önerisini "nihai çözümün temeli olarak" nitelendirdiği bildirildi. Kuveyt Haber Ajansı KUNA'nın Dışişleri Bakanlığından bir yetkiliye...

Kerry'nin Filistin önerisi

KUVEYT (AA) - Kuveyt'in, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin İsrail-Filistin sorununa yönelik çözüm önerisini "nihai çözümün temeli olarak" nitelendirdiği bildirildi.

Kuveyt Haber Ajansı KUNA'nın Dışişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı haberde, "Bu öneriler, uluslararası kararlar ve Arap Barış Planıyla aynı paraleldedir ve nihai çözümün üzerine bina edileceği temeli oluşturmaktadır." ifadesine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, önceki gün yaptığı açıklamada, iki devletli çözümün İsrailliler ve Filistinliler arasında adil ve kalıcı bir barışı sağlamanın tek yolu olduğuna dikkati çekerek, "Birleşmiş Milletler'deki oylama iki devletli çözümün korunmasıyla ilgiliydi ve biz de bundan dolayı destek verdik." ifadesine yer vermişti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ABDABD Dışişleri Bakanı John KerryKuveyt
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.