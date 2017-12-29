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Kesilmek için bekletilen at ve eşekler barınağa götürüldü

ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen operasyonlarda, kesim için ahırda bekletildiği değerlendirilen 50 at ve eşek barınağa götürüldü.Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü...

Kesilmek için bekletilen at ve eşekler barınağa götürüldü

ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen operasyonlarda, kesim için ahırda bekletildiği değerlendirilen 50 at ve eşek barınağa götürüldü.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin desteğiyle merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 10 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, kesime götürülmek için ahırlarda tutuldukları iddia edilen toplam 50 at ve eşek yakalandı.

Hayvanlar, Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

Öte yandan ekipler, merkez Yüreğir ilçesinde bir eve yaptığı operasyonda ise kesilmiş at ve eşek eti buldu.

Ekipler at ve eşekleri ahırlarında tutan şüpheliler hakkında işlem başlattı.

Adana genelinde yasak olan tek tırnaklı hayvan kesimine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Kentte dün merkez Yüreğir ilçesindeki bir gölette kesilerek etlerinin piyasaya sürüldüğü tahmin edilen çok sayıda at ve eşek kemiği bulunmuştu.

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