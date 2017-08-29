"Kesim sonrası yapılacaklar kurban kesmek kadar önemli"

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Hasde, kurban kesildikten sonra yapılması gerekenlerin en az kurban kesmek kadar önemli olduğunu belirterek, Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl yayınlanan Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin, bu konuda uyulması gereken kuralları ortaya koyduğunu ve özellikle kamuya açık yerlerde kurban kesmenin sakıncalarını belirttiğini bildirdi.

Hasde, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların kurban kesimlerini, kesimhaneler ve belediyeler tarafından kurulup denetlenen geçici kurban kesim alanlarında gerçekleştirmeleri gerektiğini belirtti.

Bu kesim yerlerinde çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek durumların görevlilerce kontrol edildiğini, aksi durumlarda birçok olumsuzlukla karşılaşılabileceğini aktararak, kurban atıklarının hiçbir şekilde kanalizasyona bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Hasde, "Kurban atıkları dayanıklı ve sızdırmaz nitelikte torbalara doldurulup ağzı kapatılarak ve belediyeler tarafından bertaraf edilmek üzere alınmalıdır. Gerekiyorsa sızdırmazlığı sağlamak, karasinek ve diğer vektörlerin ulaşmasını engellemek için ikinci bir torba kullanılmalıdır. Kurbanın sindirim sistemi organları çıkarılıp bağlanarak, hemen karkastan uzaklaştırılmalı ve sızdırmaz nitelikteki torbalara konulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Belediyelerin hizmet veremediği yerlerde kurban kesimi yapacak vatandaşların da uyması gereken kuralları sıralayan Hasde, şu bilgileri verdi:

"Kesim yerlerinin altı beton ve sızdırmaz nitelikte olmalıdır. Kurbandan çıkan ve kullanılamayacak nitelikteki atıklar en az 1 metre derinliğindeki çukura gömülmelidir. Kesim sonunda kesim alanı kan izi kalmayacak şekilde temizlenir ve dezenfeksiyonu sağlamak amacıyla 5 litre suya 1 çay bardağı çamaşır suyu eklenerek hazırlanan bu solüsyonla zemin durulanır. Ülkemizde bir yılda kesilen hayvan miktarının yüzde 25-30'u, 3-4 gün gibi kısa sürede kesilmektedir. Bu kısa süre içinde kesilen hayvan atıkları kanalizasyona bırakılırsa kanallarda tıkanmalara yol açabilir. Bu durum bütün toplum sağlığını olumsuz etkileyecek sorunlar doğurur, bu nedenle ibadetimizi gerçekleştirirken hem kendimize hem de başkalarına zarar vermemeliyiz. Kurban kesildikten sonra yapılması gerekenler en az kurban kesmek kadar önemlidir. Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl yayınlanan Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, bu konuda uymamız gereken kuralları ortaya koymakta ve özellikle kamuya açık yerlerde kurban kesmenin sakıncalarını belirtmektedir."

- "Kurban Bayramı'nda, hayvandan insana geçen hastalıkların görülme sıklığı artıyor"

Prof. Dr. Metin Hasde, "Kurban Bayramı, omurgalı hayvanlardan insanlara geçen, genel olarak 'zoonozlar' adıyla bilinen ve ülkemizde hala önemli bir halk sağlığı problemi olmaya devam eden hastalıkların yayılması için riskli bir dönemi oluşturmaktadır. Hayvanlardan insanlara geçen bu hastalıkların Kurban Bayramlarında görülme sıklığı yaklaşık yüzde 30 oranında artmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve pek çok komşu ülkede Bruselloz (Malta Humması), kist hidatik, sistiserkoz (tenya), verem, şarbon ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi hastalıkların günümüzde hala görüldüğünü ve önemli bir halk sağlığı sorunu oluşturmaya devam ettiğini anlatan Hasde, bu hastalıklardan ileri gelebilecek tehlikenin azaltılması veya önlenmesi için öncelikle hastalıkların hayvanlarda kontrol altına alınması gerektiğini bildirdi.

Kurban alırken özellikle bu konuda incelenerek, veteriner kontrolünden geçirilen ve belgelenen hayvanların alınmasının, hastalığın insana bulaşmasını önlemede en önemli basamağı oluşturduğuna işaret eden Hasde, bu nedenle kurbanlık hayvanların belediyeler tarafından kurulan ve her türlü kontrolün sağlandığı kurban satış yerlerinden alınmasının önemli olduğunu kaydetti.



