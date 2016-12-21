KESK üyelerinin Ankara'ya yapacağı yürüyüş

İSTANBUL (AA) - KESK üyesi bir grubun, "İşimi Ekmeğimi İstiyorum" sloganıyla Ankara'ya yapmayı planladıkları yürüyüşe izin verilmedi.

Ankara'ya gitmek amacıyla Kadıköy Meydanı'nda toplanan bir grup sendika üyesi, çeşitli sloganlar atarak pankart açtı.

KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse, burada yaptığı açıklamada, ülkenin keskin bir süreçten geçtiğini ifade ederek, artık bunun emekçilerin işine, ekmeğine ve geleceğine yöneldiğini öne sürdü.

Kadıköy Meydanı'nda toplanan üyelerinin işinden ihraç edildiğini aktaran Köse, "Şimdi işimiz ihraç edilen arkadaşlarımızın işlerine hukuksal bir biçimde geri döndürülmesidir. Bizler 'İşimizi geri istiyoruz' demek için Ankara'ya yürüme kararı aldık." dedi.

Polis, açıklamanın ardından yürüyüşe izin verilmeyeceğini ifade ederek, katılımcılardan dağılmalarını istedi.

Uyarıyı dikkate almayan sendika üyelerini polis, gaz kullanarak dağıttı.