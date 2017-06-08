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"Keşke bize de gelse" diyen yetim kıza sürpriz

- Siirt Belediye Başkan Vekili Taşkın, kendisini görmek isteyen küçük kıza doğum günü sürprizi yaptı - Belediye Başkan Vekili Taşkın: - "Kendisini de ziyaret etmemizi hayalinden geçiriyormuş. Bizim bundan haberimiz olunca doğum gününde ziyaret ettik" - Şen: - "Biz otururken dedeme bir telefon geldi ve belediye başkanımızın evimize geleceğini söylediler. Çok heyecanlandım ve ilk önce inanamadım"

SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK - İçişleri Bakanlığınca Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, kendisini görmek isteyen küçük kıza doğum günü sürprizi yaptı.

Taşkın'ın, belediye tarafından sürdürülen "Hoş geldin bebek" paketi dağıtma çalışmaları ve ev ziyaretlerini haberlerde gören 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Zeynep Şen'in, belediye çalışanı dedesine sürekli "Keşke bize de gelseydi" dediğini öğrendi.

Babasını kaybettiği için amcasının yanında kalan yetim kızı doğum gününde eşi Sevilay Taşkın ile ziyaret eden Taşkın, Şen ile doğum günü pastasını kesti, ona çeşitli hediyeler verdi.

Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeynep'in doğum gününü kutlamak için evlerine misafir olduklarını söyledi.

Zeynep'in "Başkan amca keşke bize de gelse" dediğini öğrendiğini ifade eden Taşkın, şöyle devam etti:

"Kendisini ziyaret etmemizi hayalinden geçiriyormuş. Bundan haberimiz olunca doğum gününde ziyaret ettik. Ailesi ve kardeşleriyle birlikte Allah nice mutlu yıllar nasip etsin. Böyle bir mutluluğa biz de ailemizle eşlik ettik."

Zeynep Şen de her zaman hayalinin bir belediye başkanının evlerini ziyaret etmesi olduğunu belirtti.

"Bugün benim doğum günüm. Biz otururken dedeme bir telefon geldi ve belediye başkanımızın evimize geleceğini söylediler. Çok heyecanlandım ve ilk önce inanamadım." ifadesini kullanan Şen, Taşkın'ı karşısında görünce çok mutlu olduğunu ve heyecanlandığını anlattı.

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