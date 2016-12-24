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KESK'in "Emekçi Yürüyüşü"

- KESK'in İstanbul'da 21 Aralık'ta başlattığı yürüyüş, Ankara'da sona erdi

KESK'in

ANKARA (AA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonunun (KESK) İstanbul'da 21 Aralık'ta başlattığı yürüyüş, Ankara'da tamamlandı.

Yürüyüşe katılan konfederasyon üyeleri, Çankaya ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde bir araya geldi.

"İşimi, ekmeğimi geri istiyorum" yazılı pankart taşıyan grup, daha sonra çevre güvenliği alan polis eşliğinde Sakarya Caddesi'ne yürüdü. Kurulan arama noktalarında üzerileri ve çantaları polis tarafından aranan grup, basın açıklaması yapılacak alana alındı.

Grup adına konuşan KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, kanun hükmünde kararnamelerle meslekten ihraçları ve açığa almaları protesto etmek için yürüyüşü düzenlediklerini aktardı.

Basın açıklaması sırasında, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş da hazır bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Emekçi YürüyüşüKESK
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