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KESK'ten toplu sözleşme protestosu

ANKARA (AA) - KESK Ankara Şubesi üyeleri, toplu sözleşme görüşmelerine katılan Memur-Sen'i eleştirerek, OHAL'in kaldırılması ve kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) iptal edilmesini istedi.Sakarya Caddesi'nde öğle saatlerinde toplanan ve...

KESK'ten toplu sözleşme protestosu

ANKARA (AA) - KESK Ankara Şubesi üyeleri, toplu sözleşme görüşmelerine katılan Memur-Sen'i eleştirerek, OHAL'in kaldırılması ve kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) iptal edilmesini istedi.

Sakarya Caddesi'nde öğle saatlerinde toplanan ve üzerlerinde "OHAL kaldırılsın, KHK ile ihraç edilen çalışanlar işlerine iade edilsin" ve "İnsanca yaşayacak ücret istiyoruz" yazılı pankartlar taşıyan KESK Ankara Şubesi üyeleri, toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan KESK Dönem Sözcüsü Devrim Kahraman, toplu sözleşme görüşmelerine çalışanlar adına üç sendika katıldığını ancak KESK'in, eş başkanları ihraç edildiği gerekçesiyle dahil edilmeyince görüşmelerden çekildiğini hatırlattı.

Toplu sözleşme görüşmelerine devam eden Memur-Sen'i eleştiren Kahraman, söz konusu sendikanın görüşmelerde çalışan lehine tutum almayacağını iddia etti. Türkiye'de emekçilerin haklarını kurulduğu günden bugüne KESK'in temsil ettiğini savunan Kahraman, kamu emekçilerini KESK çatısı altında örgütlenmeye davet etti.

Kahraman, OHAL'in kaldırılmasını ve KHK'ların iptal edilmesini de istedi.

Açıklamanın ardından bir süre slogan atan grup üyeleri daha sonra kısa süreli oturma eylemi gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
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