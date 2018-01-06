Keşmir'de bombalı saldırı

SRİNAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 polis yaşamını yitirdi.

Yetkililer, bölgenin kuzeybatısında yer alan Sopore kentinde devriye gezen güvenlik güçlerini hedef alan saldırıda 4 polisin öldüğünü açıkladı.

İngilizce yayın yapan Greater Kashmir gazetesi, saldırının sorumluluğunu Ceyş-i Muhammed örgütünün üstlendiğini yazdı.

Kordon altına alınan bölgeye takviye güvenlik güçlerinin gönderildiği belirtildi.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i, Hindistan veya Pakistan'la birleşme konusunda serbest bıraktı. Prenslikler genellikle kimlik yapılarına uygun tercihler yaptı. Ancak Cammu Keşmir prensi, nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan bölgenin Ekim 1947’de Hindistan’la birleşmesine karar verdi. Müslüman Keşmir halkı, Hindistan’la birleşmeye karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesinin ardından iki ülke arasındaki ilk savaş 1947 yılında Keşmir yüzünden yaşandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve bölgede plebisit yapılmasını öngördü.

Hindistan, Pakistan kontrolündeki Keşmir’i de kendi toprağı ilan etti. Pakistan ise Keşmirlilerin kendi kaderini tayin hakkı olduğunu, BMGK kararlarında öngörülen plebisitin yapılmasını savundu.

Keşmir'in halen yüzde 45'i Hindistan, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'si Çin'in kontrolünde bulunuyor.

Pakistan, Keşmir'in özel statüyle yönettiği bölümünü "Azad Keşmir", Hindistan yönetimindeki kesimini ise "işgal altındaki Keşmir" şeklinde adlandırıyor. Hindistan'da "Cammu Keşmir" olarak isimlendirilen bölge, ülkede Müslümanların çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.