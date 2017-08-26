Keşmir'de çatışma: 10 ölü

SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hint emniyet güçleri ve direnişçiler arasında çıkan çatışmada 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Hindistan Üst Düzey Emniyet Yetkilisi S.P. Vaid, Cammu Keşmir'in Pulwawa kasabasındaki bir polis kampında Hint güvenlik güçleri ve direnişçiler arasında sabah erken saatlerde çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmanın ardından kampta kalan polis ailelerinin tahliye edildiğini aktaran Vaid, 4 polis ve 4 paramiliter askerin çatışmada hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

Adının açıklanmasını istemeyen başak bir emniyet yetkilisi de çatışmada 2 direnişçinin öldüğünü söyledi.

Öte yandan, çatışmaların ardından sokaklara dökülen yüzlerce Keşmirli bölgede Hindistan hakimiyetinin bitmesini talep ederek Hindistan karşıtı slogan attı.

Güvenlik güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Himalayalar'da Hindistan ve Pakistan arasında Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Keşmir, iki ülkenin İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Cammu Keşmir'deki Müslüman direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylem yapıyor. Bölgedeki şiddet olaylarında bugüne kadar yaklaşık 70 bin kişi yaşamını yitirdi.