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Keşmir'de havan topu saldırısı

- Hint ordusunun düzenlediği havan topu saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti

Keşmir'de havan topu saldırısı

MUZAFFERABAD (AA) - Keşmir'de Hint ordusunun Pakistan kontrolündeki bölgeye düzenlediği havan topu saldırısında üç kişinin öldüğü bildirildi.

Pakistan polisinden yapılan açıklamada, Azad Keşmir bölgesindeki Fatehpur kasabasına dün gece Hindistan tarafından havan topu saldırısı düzenlendiği, bir eve havan mermisi isabet etmesi sonucu üç sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Polis Sözcüsü Aşfak Hüseyin, evde bulunan iki kişinin de saldırıda yaralandığını ifade etti.

Hüseyin, Pakistan güvenlik güçlerinin saldırıya karşılık verdiğini sözlerine ekledi.

Himalayalar'da Hindistan, Pakistan arasında, Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı bir bölge olan Keşmir, iki ülkenin İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir ile Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir bölgelerini ayıran kontrol hattında zaman zaman taraflar arasında çatışmalar çıkıyor. Her iki taraf da diğerini 2003 tarihli ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçluyor.


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Azad KeşmirCammu KeşmirHindistanKeşmirKontrol HattıPakistan
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