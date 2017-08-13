Keşmir'de şiddet olayları

SRINAGAR (AA) - Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde Hint güvenlik güçleri ile yerel direnişçiler arasında çıkan çatışmada 2 Hint askeri ve 3 direnişçi öldü.

Üst Düzey Emniyet Yetkilisi S. P. Vaid, gece yarısı bölgenin güneyindeki Awneera köyüne baskın düzenleyen Hint güvenlik güçleri ile yerel direnişçiler arasında çatışma çıktığını bildirdi.

Çatışmada 2 Hint askeri ve 3 direnişçinin yaşamını yitirdiğini belirten Vaid, en az 3 askerin de yaralandığını kaydetti.

Öte yandan yerel halk, Hint askerlerinin sivillere ait bir evi patlayıcı kullanarak havaya uçurduğunu söyledi.

Ayrıca, çatışmanın ardından gece ve bu sabah düzenlenen Hindistan karşıtı protestolarda polis, göstericilere ateş açarak ve biber gazı sıkarak müdahale etti.

Cammu Keşmir'in Hajin bölgesinde de sabah saatlerinde polis ile direnişçiler arasında çıkan şiddet olaylarında 2 polis memuru ve 1 asker yaralandı.

Hindistan ve Pakistan arasında, İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana, tartışma konusu olan Cammu Keşmir'de yaşanan şiddet olaylarında 70 bin kişi hayatını kaybetti.

Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan beri bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.