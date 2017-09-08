Keşmir'den Arakanlı Müslümanlara destek

COX'S BAZAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, Myanmar’ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarına maruz kalan Arakanlı Müslümanlara destek yürüyüşleri düzenlendi.

Cammu Keşmir'in çeşitli bölgelerinde binlerce Müslüman, cuma namazının ardından bir araya gelerek, Arakanlı Müslümanlara destek için yürüdü.

Yürüyüşlerde, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetin durdurulması çağrısı yapıldı.

Öte yandan, bölgenin birçok yerinde gösterileri engellemek için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye gayret ediyor. BM, şu ana kadar Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sayısının 270 bine ulaştığını açıkladı. Bu arada, on binlerce Arakanlı Müslümanın sınır bölgesindeki bekleyişi de sürüyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, bazıları da bu sayının binlerce olduğunu iddia ediyor.

Myanmar yönetimi, göç yoluna düşen ya da evsiz kalan Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırılmasına da izin vermiyor.



