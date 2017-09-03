Kestikleri kurbanların etlerini herkese eşit dağıttılar

VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi'nde kesilen kurbanların etlerinin tamamı bir araya toplanarak, kesen kesmeyen ayrımı yapılmadan tüm mahalleliye eşit miktarda dağıtıldı.

Kalecik Mahallesi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramın ilk günü kesilen 47 küçükbaş hayvanın eti, mahalle halkı tarafından bir taziye evinin önünde toplandı.

Kurbanlıklardan çıkan 840 kilogram et tartıldıktan sonra kurban kesen kesmeyen ayrımı yapılmadan 1 kilogram 330 gramlık paketler halinde mahalledeki 75 hanede yaşayan 632 kişiye eşit miktarda paylaştırıldı.

Mahalle Muhtarı Nadir Kaygın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurban etlerini bayram dolayısıyla ziyarete gelen vatandaşlara da dağıttıklarını söyledi.

Mahalle halkının bu uygulamadan çok memnun olduğunu anlatan Kaygın, şöyle konuştu:

"Biz bu geleneği 2003 yılından bu yana sürdürüyoruz. Amacımız köyümüzde birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır. İhtiyaç sahibi ailelerin de bayramda et yemesini istiyoruz. Eti derin dondurucularda saklamak yerine ihtiyacı olan insanlara dağıtıyoruz. Kurbanı Allah için kesiyoruz, dolaplarda beklemesinin bir anlamı yok. Bu çalışmayı yaparken tüm mahalleli bize destek oluyor. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu geleneğimizi sürdürmek istiyoruz."

Kaygın, mahallelerinde geleneklere bağlı olduklarını, bayram namazını kıldıktan sonra ev ev gezip herkesin bayramını kutladıklarını ve hatırlarını sorduklarını dile getirdi.

Bu arada mahalle halkı tarafından sosyal medyada paylaşılan ve kurban etlerinin vatandaşlara eşit miktarda dağıtıldığını gösteren fotoğraflar ilgi çekti.