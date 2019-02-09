Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Berlin Trabzon mersin Bursa
Taşpınar: Türkiye net bir gıda ihracatçısı ülke
Türkiye net bir gıda ihracatçısı...
Tek çaresi yeni bir diyet reçetesi!
Tek çaresi yeni bir diyet...
Kuzey Akım'da uzlaştı
Kuzey Akım'da uzlaştı
HUAWEI’nin Türkiye’de çekilen ilk reklam filmi yayınlandı
HUAWEI’nin Türkiye’de çekilen ilk reklam...
Sıfır faizle ev
Sıfır faizle ev

KGM'den Uzunköprü açıklaması

- Karayolları Genel Müdürlüğü: - "Tarihi Uzunköprü’de yapılan incelemeler sonucunda yüzeysel çatlaklar tespit edilmiş olup, köprüde ağır hasarlı bir kemer, herhangi bir çökme, yapısal bir risk ya da yıkılma tehlikesi söz konusu değildir" - "Bu durum köprü ve trafik güvenliği açısından şu an için herhangi bir tehlike arz etmemektedir"

KGM'den Uzunköprü açıklaması
banner17

ANKARA (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM), Edirne'deki tarihi Uzunköprü'deki yüzeysel çatlakların, köprü ve trafik güvenliği açısından şu an için herhangi bir tehlike arz etmediği bildirildi.

KGM'den, Edirne'deki dünyanın en uzun taş köprülerinden, bin 266 metrelik tarihi Uzunköprü'de çatlakların köprünün yıkılma riskine neden olduğuna ilişkin haberlere yönelik açıklama yapıldı.

Açıklamada, genel müdürlüğün sorumluluğundaki tarihi Uzunköprü'de yapılan inceleme sonucunda, genleşme derzlerinin olduğu kısımda yüzey sularının zamanla sızarak tempan duvardaki taşların arasındaki harçlı malzemeyi boşaltmasına bağlı yüzeysel çatlaklar tespit edildiği belirtilerek, köprüde ağır hasarlı bir kemer, herhangi bir çökme, yapısal bir risk ya da yıkılma tehlikesinin söz konusu olmadığının altı çizildi.

Tarihi köprünün hafif araç geçişine açık olduğu, bu durumun köprü ve trafik güvenliği açısından şu an için herhangi bir tehlike arz etmediğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzunköprü Çevre Yolu Projesi kapsamında tarihi köprünün 800 metre memba tarafında yapılan betonarme köprü de 2012'den bu yana Uzunköprü'ye alternatif olarak hizmet vermektedir. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 575 yıllık tarihi köprünün restorasyon projesi hazır olup, KGM'nin çalışma programında yer almaktadır. Bu yıl içinde yapılacak ihale ile köprüdeki sorunlar giderilecektir."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EdirneKarayolları Genel MüdürlüğüUzunköprü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5