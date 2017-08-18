KHK ile kapatılan üniversitelerden yerleştirilen öğrencilerin öğrenim ücretleri

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), 667 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) uyarınca diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen öğrencilerin yeni dönem öğrenim ücretlerini, bir önceki yıl ödedikleri ücrete TÜİK tarafından yayımlanan temmuz dönemi TÜFE artış oranının uygulanması sonucu hesaplanan tutar üzerinden ödeyecekleri bildirildi.

YÖK'ten, 667 sayılı KHK uyarınca ÖSYM tarafından diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilerek kayıt yaptıran öğrencilerin 2017-2018 akademik yılı öğrenim ücretlerine ilişin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, söz konusu öğrencilerinin tercih sonucu yerleştikleri yükseköğretim kurumlarına, 2016-2017 akademik yılından sonraki dönemlerde öğrenim ücretlerinin hesaplanmasında, bir önceki yıl ödenen ücrete, o yılın TÜİK tarafından yayınlanacak ağustos ayı TÜFE artış oranlarının uygulanmasına yönelik kararın 29 Kasım 2016'da kamuoyuna duyurulduğu hatırlatıldı.

Ancak YÖK'e yapılan başvurulardan yükseköğretim kurumlarında kayıt yenileme tarihlerinde farklılıklar olduğunun anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ağustos ayı TÜFE artış oranı kayıt döneminde henüz belirlenmediğinden, öğrenciler 2017-2018 eğitim-öğretim yılı öğrenim ücretlerini bir önceki yıl ödemiş oldukları ücrete TÜİK tarafından yayımlanan temmuz dönemi TÜFE artış oranının (yüzde 9,79) uygulanması sonucu hesaplanan tutar üzerinden ödeyeceklerdir. Döviz cinsinden belirlenmiş olan ücretlere ise TÜFE artış oranı uygulanmayacaktır."