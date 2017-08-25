KHK ile rütbesi alınan emekli generaller

ANKARA (AA) - Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararnameyle (KHK) rütbeleri alınarak emekli kimlikleri iptal edilen emekli tuğgenerallerin arasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili yurt genelinde yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan isimler yer aldı.

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbi̇rler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

693 sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan veya istifa eden subaylardan, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığından 10 emekli tuğgeneralin rütbeleri alınarak emekli kimlikleri iptal edildi.

Söz konusu kişiler uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamayacak ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak, silah ruhsatları, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak.



KHK'da isimlerin de yer aldığı liste Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapmış emekli tuğgeneraller Ercan Dursun, Uğur Buldu, Mehmet Arif Pazarlıoğlu, Mustafa Rüştü Çelenk, Atilla Yurttaş, Necip Yılmaz, Murat Yalçınel, Aydın Gündüz, Ersal Ölmez ve Semih Koşucuoğlu'dan oluştu.

Semih Koşucuoğlu, FETÖ'nün Hava Harp Okulundaki mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı. Koşucuoğlu’nun o dönem öğrencileri örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile görüştürdüğü iddia edilmişti.

Uğur Buldu'nun ismi ise FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede yer alıyor. Buldu, Gülen ile 2 numaralı şüpheli Adil Öksüz'ün de arasında bulunduğu kimi sanıkların "Anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanına suikast, yasama organını ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütü yönetmek, askeri komutanlıkların gasbı, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, kamu malına zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, ibadethanelere zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmaları istenen iddianamenin sanıkları arasında bulunuyor.

Listede eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Atilla Yurttaş, FETÖ darbe girişimiyle ilgili yurt genelinde yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan eski 6. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mustafa Rüştü Çelenk de yer aldı.

Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Plan Harekat Başkanı Ercan Dursun da listedeki bir diğer isim oldu. Dursun'un adı da FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede yer alan sanıklar arasında geçiyor.

Tutuklu bulunan eski Genelkurmay Komuta Kontrol ve Hava Füze Savunma Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Arif Pazarlıoğlu'nun adı ise FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davada yer alıyor.

Necip Yılmaz da FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Hava Harp Okulu'na vekil olarak atanmış, sonrasında gözaltına alınmıştı. Yılmaz'ın yanı sıra Murat Yalçınel'in adı da Akıncı Hava Üssü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamedeki sanıklar arasında geçiyor.

Eski Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez ise İzmir'deki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davanın 271 sanığı arasında bulunuyor.