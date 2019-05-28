Kibar Holding, 4 grup şirketi ile yeniden İSO 500'de

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odasının (İSO) Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 araştırmasında, Kibar Holding grup şirketlerinden Hyundai Assan 10'uncu, Assan Alüminyum 32'nci, Posco Assan 74'üncü ve Assan Hanil 196'ncı sırada yer aldı.

Kibar Holding'den yapılan açıklamaya göre, İSO tarafından 28 yıldır yapılan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması, ortaya koyduğu verilerle Türkiye ekonomisine ayna tutmaya devam ediyor.

Firmaların üretimden net satışları baz alınarak hazırlanan İSO 500’de, Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Kibar Holding, 4 grup şirketi ile yer aldı.



Otomotiv endüstrisinin en önemli oyuncularından biri olan Hyundai Assan 10'uncu, Türkiye’nin yassı alüminyum sektörünün lider üreticisi olan Assan Alüminyum 32'nci, Türkiye’nin ilk ve tek paslanmaz çelik üreticisi Posco Assan 74'üncü, otomotiv sektörünün önemli ana parça tedarikçilerinden biri olan Assan Hanil 196'ncı sıradan listeye girdi.





- "Ürün ve hizmet kalitemizle öne çıkıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Kibar Holding Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Kayabaşı, İSO 500’de Kibar Holding olarak 4 grup şirketiyle yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Planlarımızı ve yatırımlarımızı hayata geçirirken her zaman için önceliğimiz, ülkemiz ekonomisine destek olacak ve istihdamı artıracak çalışmaları ortaya koymaktır. Bu vizyonla faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda ürün ve hizmet kalitemizle öne çıkıyor, ülkemizin adını dünyanın dört bir yanına gururla taşıyoruz. Ülkemizin sahip olduğu potansiyele inanıyor ve bunu desteklemek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."