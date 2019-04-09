İSTANBUL (AA) - Kibar Holding, Kocaeli Valiliği'nin koordinatörlüğünde iş arayanları ve işverenleri bir araya getirerek istihdama katkı sağlamak amacıyla bu sene ikinci kez düzenlenen Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri’nde (KOİF'19), grup şirketlerinden Assan Alüminyum, Assan Hanil ve Posco Assan ile yer aldı.

Kibar Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan Holding, Kocaeli Valiliği’nin koordinatörlüğünde Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası iş birliğinde, istihdama katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri’nde üç grup şirketiyle birden yer aldı.

Türkiye’nin yassı alüminyum sektörünün lider üreticisi Assan Alüminyum, Türkiye otomotiv sektörünün önemli ana parça tedarikçilerinden Assan Hanil ve Türkiye’nin ilk ve tek paslanmaz çelik üreticisi Posco Assan stantlarıyla yer aldığı ve bu sene ikincisi organize edilen fuar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlendi.

İşverenleri ve iş arayanları bir araya getiren ve nitelikli iş gücü piyasası oluşturulmasını hedefleyen fuarda, Assan Alüminyum, Assan Hanil ve Posco Assan yetkilileri ziyaretçilere iş ve staj olanakları hakkında bilgi verdi.

Üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının yanı sıra mesleki eğitim almış nitelikli iş gücünün de yoğun ilgi gösterdiği "KOİF'19"a yaklaşık 200 firma stant açtı. Katılımcıların iş başvurusunda bulundukları, çeşitli etkinlik ve söyleşilerin de ücretsiz olarak gerçekleştiği fuar 3 gün sürdü.





- "İstihdama katkı sağlayacak her adımın destekçisiyiz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Kibar Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Şennur Kuru, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz sene de yer aldığımız, Kocaeli ve çevre illerin istihdamına önemli katkılar sağlayan Kocaeli 'KOİF'19'da Kibar Holding olarak bu sene üç şirketimizle birden yer aldık. İşverenlere iş gücü ihtiyacını karşılama, iş arayanlara da firmaları tanıma ve iş verenlerle direkt görüşme imkanı veren fuara grup şirketlerimizden Assan Alüminyum, Assan Hanil ve Posco Assan katılım gösterdi. Fuar süresi boyunca gelen ziyaretçilere firmalarımızı tanıtma fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz. Şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de ülkemizin en önemli konu başlıklarından biri olan işsizlikle mücadele için istihdama katkı sağlayacak her adımın destekçisi olmaya devam edeceğiz."