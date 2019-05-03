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Kibar Holding’in üç grup şirketine “İnsana Saygı Ödülü”

- Kibar Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Şennur Kuru: - " Üç grup şirketimizin birden “İnsana Saygı Ödülü”ne layık görülmesi oldukça gurur verici"

Kibar Holding’in üç grup şirketine “İnsana Saygı Ödülü”
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İSTANBUL (AA) - Kibar Holding’in grup şirketlerinden Assan Alüminyum, Assan Hanil ve Assan Foods, Kariyer.net’in ana sponsorluğunda düzenlenen İnsan Kaynakları Zirvesi’nde “İnsana Saygı Ödülü”ne layık görüldü.

Kibar Holding tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kibar Holding’in üç grup şirketi, Kariyer.net’in bu sene 20. kez ana sponsorluğunu yüklendiği ve iki gün süren İnsan Kaynakları Zirvesi’nde ödül aldı. Volkswagen Arena’da 2 Mayıs Perşembe günü gerçekleşen zirve kapsamında düzenlenen “Kariyer.net 18.İnsana Saygı Ödülleri”nde Assan Alüminyum, Assan Hanil ve Assan Foods, 20 bini aşkın işveren arasında “İnsana Saygı Ödülü” ne sahip oldu.

Assan Alüminyum, Assan Hanil ve Assan Foods'un, aday başvurularını yüzde yüz olarak yanıtlayan, en çok istihdam yapan ve en çok başvuru yapılan firmalar olmaları dolayısıyla bu ödüle layık görüldükleri bildirildi. Ödüller tüm adayların Kariyer.net üzerinden verdiği oylarla belirlendi

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Kibar Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Şennur Kuru, “İnsan kaynakları alanındaki başarılı çalışmaları öne çıkarmak ve kamuoyu ile paylaşmak amacıyla organize edilen İnsan Kaynakları Zirvesi kapsamında verilen “Kariyer.net 18.İnsana Saygı Ödülleri Töreni”nde, üç grup şirketimizin birden “İnsana Saygı Ödülü”ne layık görülmesi oldukça gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Assan AlüminyumAssan FoodsAssan HanilKibar Holding
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