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"Kibarlık Budalası", İKÜ sahnesinde

- Haldun Dormen'in başrolünü üstlendiği "Kibarlık Budalası" oyunu, 21 Şubat'ta İKÜ Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek

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İSTANBUL (AA) - Haldun Dormen'in başrolünü üstlendiği "Kibarlık Budalası" oyunu, İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) sahnesinde izleyicisiyle buluşacak.

İKÜ'den yapılan açıklamaya göre, başrolünü Haldun Dormen’in oynadığı Moliere'in ölümsüz eseri "Kibarlık Budalası", 21 Şubat'ta saat 19.00'da İKÜ Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde seyircisiyle bir araya gelecek.

Dormen’in yıllar sonra yeniden sahnelere döndüğü "Kibarlık Budalası", 10’uncu yılında sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Oyunda, 17. yüzyıl Fransa'sında, cahil, saf ancak çok zengin bir adam olan Mösyö Jourdain’in asilzade olma adına gösterdiği çabalar konu ediliyor.

Oyunun kadrosunda yer alan diğer isimler Göksel Kortay, Hakan Altıner, Damla Cercisoğlu, Efe Yeşilay, Anıl Yülek, Sadi Özen, Reyhan Aydınsel ve Burcu Akyürek olarak sıralanıyor.

Uyarlaması İpek Kadılar tarafından yapılan, Hakan Altıner’in sahneye koyduğu oyunun koreografisi Mikel N. Vidhi’ye, kostüm tasarımı Türkan Kafadar’a, dekor tasarımı Gizem Gürsel ve Sedef Kermen’e, ışık tasarımı ise Cengiz Özdemir‘e ait.

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İstanbul Kültür Üniversitesi
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