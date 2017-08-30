Kıbrıs gazileri Zafer Bayramı'nı kutladı

ANKARA (AA) - Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev alan gaziler, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen "savaş oyunları" etkinliğine katıldı.

Kore'de Savaşanlar Kıbrıs ve Güneydoğu Kahramanlar Derneğince (KORSAVAŞ), Bilkent Arena'daki alanda Zafer Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Ankara Volkswagen Dayanışma Derneğinin desteğiyle gerçekleştirilen etkinliğe "vosvos"larla gelen gaziler, oyun kıyafetlerini giyip paintball oynadı.

İki grup halinde, savaş tatbikatı yapar gibi paintball oynayan gaziler, yaşadıkları heyecanı dile getirdi.

Dernek Başkanı Ertuğrul Erdoğan, etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"1953 tertip askerlerin oluşturduğu Kıbrıs gazileri, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan beri ellerine hiç silah almamışlar. Hem onlara askerlik günlerini hatırlatmak hem de 30 Ağustos'u sevinç içinde yaşatmak için böyle bir etkinlik düzenledik. 30 Ağustos'un, Kore ve Kıbrıs gazilerinin katılımıyla daha geniş bir şekilde kutlanmasını istiyoruz. 30 Ağustos'ta zırhlı araçların geçmesi veya tankların, topların etkinlik alanlarından geçmesinin çok anlamı yok. Savaşı bizzat yaşayan kişilerin bu bayramın içerisinde olmaları lazım. Ama bunu göremiyoruz. Tek rahatsızlığımız bu."

- "Şeref aylıkları eşitlensin"

Kıbrıs Gazisi Ahmet Fevzi Ahi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, "Allah bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın, savaş yaşatmasın. Savaş çok kötü bir şey. Türk halkı çok merhametlidir. Kıbrıs'ta Rumlara bile yardım ettik ama onlar katliam yaptılar. Türk gibi imanlı, vicdanlı bir millet yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Ahi, gaziler arasında ücret ayrımları olduğunu ve şeref aylıklarının, sosyal güvencesi olanla olmayan arasında farklılık gözetilerek ödendiğini kaydetti. Bu durumun gözden geçirilmesini isteyen Ahi, "Sosyal güvencemizi kendimiz 33 yıl prim ödeyerek karşıladık. Devlet, sosyal güvencesi olmayana farklı ücret ödüyor. Kıbrıs ve Kore gazilerinin haklarının verilmesini ve şeref aylıklarının eşitlenmesini istiyoruz. Ben Kıbrıs'ta savaştım ve 105 gün de fazla askerlik yaptım. Sosyal güvencem olduğu için çok düşük bir ücret alıyorum." dedi.

Kıbrıs Gazisi İsmail Arınmış da Türkiye Cumhuriyeti gazisi olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Arınmış, ilk defa oynayacağı oyun için heyecanlı olduğunu söyledi.

Arınmış da gazilere ödenen şeref aylıklarının ve maaşların eşitlenmesi gerektiği görüşünü dile getirdi.