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Kıbrıs gazisi Harç son yolculuğuna uğurlandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Yunus Harç'ın cenazesi, toprağa verildi.Avara Mahallesi'nde oturan 64 yaşındaki Harç, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Otopsi için kaldırıldığı...

Kıbrıs gazisi Harç son yolculuğuna uğurlandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Yunus Harç'ın cenazesi, toprağa verildi.

Avara Mahallesi'nde oturan 64 yaşındaki Harç, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Otopsi için kaldırıldığı İnebolu Devlet Hastanesi morgundan alınan Harç'ın cenazesi, helallik alınmak üzere evine götürüldü.

Harç için Tevfikiye Camisi'nde öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Harç'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri tören mangası ve vatandaşların omuzlarında cenaze aracına konularak, mahalle mezarlığına taşındı.

Kıbrıs gazisi Harç'ın cenazesi, aile kabristanında defnedildi.

Cenaze törenine, Harç'ın yakınlarının yanı sıra Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, İlçe Garnizon Komutanı Teğmen Oğuzhan Dolgun, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Savaş ile vatandaşlar katıldı.

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