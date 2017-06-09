Kıbrıs müzakereleri 28 Haziran'da başlayacak

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lideri Nikos Anastasiadis'in 4 Haziran'da New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldikleri hatırlatıldı.

Buradaki ve sonrasındaki istişarelerde Kıbrıs müzakerelerinin 28 Haziran'da Cenevre'de tekrar başlamasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, müzakerelere liderler Akıncı ve Anastasiadis'in yanı sıra garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile gözlemci olarak Avrupa Birliği'nin katılacağı belirtildi.

Muhabir: Mustafa Keleş