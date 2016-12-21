LEFKOŞA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Kıbrıs'ta devam eden müzakerelere ilişkin, 2017 yılında çözümün mümkün olduğunu belirterek, "Son karar ne benim, ne de liderlerin olacak. Buna referandumla Kıbrıslılar karar verecek" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Eide'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Yaklaşık iki saat süren görüşmede, Kıbrıs Türk tarafı adına müzakereleri yürüten Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar da hazır bulundu.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Eide, ocak ayında Cenevre’de gerçekleşecek zirveye yönelik çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

- Taraflar yoğun şekilde çalışıyor

Kıbrıs müzakereleri kapsamında 9-12 Ocak'ta Cenevre’deki görüşmelere çok da uzun bir süre olmadığına değinen BM temsilcisi Eide, tarafların yoğun şekilde çalışmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Eide, müzakerecilerin cuma günü yeniden buluşacağını, liderlerin de yarın görüşeceğini belirterek, “İki taraf da, kalan farklılıkların giderilmesi için büyük bir gayretle çalışıyor. Bazı sorunlar bilerek Cenevre’de yapılacak son aşamaya bırakılacak." dedi.

Kıbrıs müzakereleri açısından 2016’nın iyi bir yıl olduğunu belirtten Eide, yıla Kıbrıs sorununu çözme kararlılığıyla başlanmasına rağmen bunun başarılamadığını, müzakerelerinin genel anlamda iyi olduğunu söyledi.

- "Kıbrıs'ta 2017’de çözüm mümkündür”

Müzakerelerin son aşamasını planlıyor olmanın iyi bir şey olduğunu kaydeden Eide, kapsamlı çözüme götürecek son konuları çözmeye çalışacaklarını, amaçlanan çözüme ulaşıldığı zaman bunun uygulanma aşamasının planlanacağını ve referandum yapılacağını anlattı.

Eide, "Kıbrıs'ta 2017’de çözüm mümkündür. Son karar ne benim, ne de liderlerin olacak. Buna referandumla Kıbrıslılar karar verecek.” diye konuştu.

Liderlerin ve müzakerecilerin zamanı iyi kullanmak istediğini belirten Eide, liderlerin 4 Ocak’ta görüşeceklerini, kendisinin de önümüzdeki haftalarda garantör ülkelerde temaslarda bulunacağını sözlerine ekledi.

Kıbrıs'ta müzakereler, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından Eide'nin ara buluculuğunda 15 Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı. Taraflar, 20-21 Kasım'da İsviçre'nin Mont Pelerin kasabasında yürütülen müzakerelerden, Rum yönetiminin beklenen adımları atmaması nedeniyle sonuçsuz ayrılmıştı.

Taraflar, 1 Aralık'ta aldıkları kararla İsviçre'nin başkenti Cenevre'de 9 Ocak 2017'de görüşme, 11 Ocak'ta kendi haritalarını sunma ve 12 Ocak'ta garantör ülkelerin katılacağı uluslararası konferansta bir araya gelme konusunda anlaşmıştı.