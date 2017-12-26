Kıbrıs şehidine 54 yıl sonra cenaze töreni

LEFKOŞA (AA) - Kıbrıs'ta 1963'te Rumlar tarafından katledilen Ömer Depreli için cenaze töreni yapıldı.

Şehit Depreli, Küçükkaymaklı Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Tekke Bahçesi Şehitliği'nde düzenlenen askeri törenle defnedildi.

Törene, şehidin ailesi, bazı siyasiler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kayıp Şehit Depreli, Rumlar tarafından 26 Aralık 1963’te evinen alınarak katledilmiş, naaşı Lefkoşa'daki isimsiz bir mezarlıktan çıkarılmıştı.

Şehidin kimliği, Kayıp Şahıslar Komitesinin yaptığı araştırmalar sonucu ailesinden alınan DNA örnekleri sayesinde belirlenmişti.

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963-1964 ve 1974’te kayıp olarak listelenen şahısların gömü yerlerinden çıkartılması, kimliklerinin belirlenmesi ve yakınlarına iade edilmesi çalışmalarını yürütüyor.

Komitenin Kıbrıs'ta devam eden çalışmalarında bugüne kadar 2 bin 1 kayıptan yaklaşık 700'ü bulundu.