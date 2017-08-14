Kıbrıs şehitlerine 43 yıl sonra cenaze töreni

LEFKOŞA (AA) - Kıbrıs'ta, Rumlar tarafından 1974 yılında katledilen kayıp 4 şehit için cenaze töreni düzenlendi.

Kıbrıslı Rumlar tarafından katledilen şehitler Ayşe Süleyman, Zalihe Süleyman, Dilnevaz Süleyman ve Güldane Mehmet'in kimliği, Kayıp Şahıslar Komitesinin yaptığı araştırmalar sonucu ailelerinden alınan DNA örnekleri sayesinde belirlendi.

Şehitlerin naaşı, Muratağa Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle defnedildi.

Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, bazı bakan ve milletvekilleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan, Muratağa ve Sandallar’da 14 Ağustos 1974’te katledilen şehitlerin DNA testlerinin tamamlandığını belirterek çalışmalara katkı sunanlara teşekkür etti.

Törende, tabutlara sarılı bayraklar şehit yakınlarına teslim edildi.