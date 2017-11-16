Kıbrıs Türklerine yapılan mezalim Azerbaycan televizyonunda

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZTV), Kıbrıs Türklerine yapılan katliam ve mezalimin anlatıldığı bir belgesel film hazırladı.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 34. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AZTV çalışanları tarafından çekilen "Hakikatlerin tarihi: Yunan mezalimi ve Türk kurbanlar" isimli belgesel dün akşam saatlerinde yayınlandı.



İki bölümden oluşan, toplam 99 dakikalık belgeselin ilk bölümünde Osmanlı topraklarında Yunanların Türklere karşı uyguladığı katliamlar kanıtlarıyla anlatılırken Osmanlı Devleti'ni yıkmaya çalışan Batı ülkelerinin bu konuda Yunanları kullanmaları, Türklerin kendi topraklarından kovulmaları ve Yunanların katlettiği insanların acı kaderlerinden bahsediliyor.

Belgeselin ikinci bölümünde ise Kıbrıs Türklerinin yaşadığı sıkıntılar, Yunanların ENOSİS planı, EOKA örgütünün yaptığı katliamlar, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Taşkent ve diğer bölgelerdeki katliamlar anlatılıyor.



Katliamın tanıkları, Türk ve KKTC'li tarihçilerin görüşlerine de yer verilen belgeselde, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ve diğer politikacıların da röportajları yer alıyor.



