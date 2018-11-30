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KidZania çocuklara televizyonculuğu deneyimletecek

- Çocuklar kameraman, sesçi, yönetmen veya sunucu olarak televizyonculuk mesleğini deneyimleyecek

KidZania çocuklara televizyonculuğu deneyimletecek
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İSTANBUL (AA) - Çocuklara 100’den fazla mesleği deneyimleten ve çocuklar ülkesi olarak bilinen KidZania şimdi de çocuklara televizyonculuğu öğretecek.

Akkök Holding'in iştiraklerinden KidZania'dan yapılan açıklamaya göre, çocuklara 100’den fazla mesleği deneyimleten ve çocuklar ülkesi olarak bilinen KidZania şimdi de çocuklara televizyonculuğu öğretecek.

Dünyanın önde gelen bilim odaklı televizyonlarından Da Vinci ile iş birliği yapılarak gerçekleştirilecek proje kapsamında kurulan televizyon stüdyosunda çocuklar kameraman, sesçi, yönetmen veya sunucu olarak televizyonculuk mesleğini deneyimleyecek.

Mesleğin tarihini ve inceliklerini öğrenecek çocuklar daha sonra Nikola Tesla’nın hayatını ve buluşlarını izledikten sonra Tesla’nın elektrikli arabasının yapımını programlaştırarak filme çekecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Da Vinci Televizyon Kanalı Üst Yöneticisi (CEO) Ferdinand Habsburg, "Sorumlu bir televizyon olarak en büyük mücadeleyi teknolojinin doğru kullanımı ve eğitimde veriyoruz." ifadelerini kullandı.

KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur ise "KidZania ile ortak paydada buluşan Da Vinci Televizyonu, ‘KidZania Da Vinci TV Stüdyosu’ ile çocuklara yeni ilgi alanları kazandırmanın yanı sıra yeteneklerini keşfetme fırsatı da sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Akkök HoldingKidZania
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