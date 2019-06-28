Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon food istanbul dünya moda
M3 para arzı arttı
M3 para arzı arttı
Mega yat “Spectre“ Marmaris'te
Mega yat Marmaris'te
Bakan Pakdemirli'den etçi buzağı desteği müjdesi
"Etçi buzağı" desteği
Türk kirazına uluslararası lezzet yıldızı sertifikası
Türk kirazına sertifika
Kadıköy'de yelkenler fora!
Kadıköy'de yelkenler fora!

KidZania’da kesintisiz eğlence dönemi başladı

-Çocuklar Ülkesi KidZania yaz boyunca pazartesi günleri de dahil haftanın her günü açık olacak

KidZania’da kesintisiz eğlence dönemi başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - KidZania, okulların kapanmasıyla tatil heyecanı yaşayan çocukları, yaz boyunca kesintisiz eğlenceye davet ediyor.

KidZania İstanbul açıklamasına göre, "Yaz Arkadaşım" konseptini hayata geçiren KidZania’da, ebeveynler, parka giriş yapmaları gerekmeden, 5-14 yaş arasındaki çocuklarını KidZitter’lara, yani "oyun abla ve abilerine" güvenle teslim edebiliyor.

Yaz dönemi boyunca KidZitter’lar ve Yaz Arkadaşları, sabah kahvaltı ile başlayan KidZania gününde, öğle yemeği ve beş çayıyla güzel bir gün geçirme şansı yakalıyor. Çocuklar farklı meslekleri deneyimlerken aileleri ise çocuklarına eşlik eden KidZitter’lar sayesinde kendilerine daha fazla zaman ayırabiliyor.

Ayrıca KidZania İstanbul, çocuklara kesintisiz eğlence sunarak yaz tatili boyunca pazartesi günleri de açık olacak.
Haftanın her gün 10.00 - 19.00 saatleri arasında hizmet vererek eğlencenin yanı sıra 100’den fazla mesleği deneyimleyebilme imkanı sunan KidZania’da Yaz Arkadaşım konseptine katılım ücreti ise günlük 250 lira olarak belirlendi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KidZania İstanbul
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5