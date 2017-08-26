Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Lumbardhi Sineması futbol Ordu
İşte Yumuktepe gerçeği
İşte Yumuktepe gerçeği
Baklavaya fıstık zammı
Baklavaya fıstık zammı
İhracatçılar Katar yolcusu
İhracatçılar Katar yolcusu
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha

Kılıçdaroğlu "Çağdaş Türk Sanatından Bir Seçki" sergisini gezdi

ÇANAKKALE (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Kurultayı kapsamında düzenlenen panelin ardından kamp alanındaki "Çağdaş Türk Sanatından Bir Seçki" sergisini ziyaret etti.Kılıçdaroğlu, 4 gün sürecek Adalet Kurultayı'nın...

Kılıçdaroğlu

ÇANAKKALE (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Kurultayı kapsamında düzenlenen panelin ardından kamp alanındaki "Çağdaş Türk Sanatından Bir Seçki" sergisini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, 4 gün sürecek Adalet Kurultayı'nın düzenlendiği Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere köyünde kurulan kamp alanında "Yaşamda Adalet" konulu paneli izledikten sonra ressam Bedri Baykam eşliğinde sergiyi gezdi. 16 farklı sanatçıya ait eserleri inceleyen Kılıçdaroğlu'na, Baykam eserler hakkında bilgi verdi.

Sergi çıkışında Kılıçdaroğlu, Mezitli Kadın Üretici Pazarı'ndan bir grup kadınla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CHP'nin Adalet Kurultayıçanakkale
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5