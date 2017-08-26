ÇANAKKALE (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Kurultayı kapsamında düzenlenen panelin ardından kamp alanındaki "Çağdaş Türk Sanatından Bir Seçki" sergisini ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, 4 gün sürecek Adalet Kurultayı'nın düzenlendiği Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere köyünde kurulan kamp alanında "Yaşamda Adalet" konulu paneli izledikten sonra ressam Bedri Baykam eşliğinde sergiyi gezdi. 16 farklı sanatçıya ait eserleri inceleyen Kılıçdaroğlu'na, Baykam eserler hakkında bilgi verdi.
Sergi çıkışında Kılıçdaroğlu, Mezitli Kadın Üretici Pazarı'ndan bir grup kadınla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.