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Kılıçdaroğlu cenaze törenine katıldı

- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Başdanışmanı Yıldırım'ın ağabeyi Fikret Kemal Yıldırım'ın cenaze törenine katıldı

Kılıçdaroğlu cenaze törenine katıldı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım'ın ağabeyi Fikret Kemal Yıldırım'ın cenaze törenine katıldı.

Karşıya Camisi'ndeki törende Yıldırım'ın eşi Şükran Yıldırım, oğlu Harun ve kızı Sezgi Yıldırım, babası Nusrat Yıldırım, kardeşi Cengiz Topel Yıldırım'ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, eski Kültür Bakanı İstemihan Talay, bazı CHP'li milletvekilleri ve partililer bulundu.

Yıldırım'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Kılıçdaroğlu, Yıldırım'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Fikret Kemal Yıldırım, dün Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada, kaza yapan otomobillerden birinin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

İki çocuk babası olan 64 yaşındaki Yıldırım, Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Genel Sekreterliği görevini yürütüyordu.


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