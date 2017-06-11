Kılıçdaroğlu, Cindoruk'u ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki sorunların çözülmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye kendi sorunlarını çözebilecek birikim ve kapasiteye sahip. Asla umutsuz değilim. Ancak bunun için oturup düşünmemiz, konuşmamız ve ortak aklı egemen kılmamız lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u Şişli Nişantaşı'ndaki evinde ziyaret etti.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Cindoruk'un siyaset dünyasının birikimli ve tecrübeli isimlerinden olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, bazı konularda Cindoruk'un düşüncelerini aldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin sorunlarını, dış politikayı konuştuk. Bir ufuk çizdi kendisi. Birikiminden faydalanıyoruz zaten. Dolayısıyla bizi kabul ettiği için kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye sorunları çok olan ve azalması yerine, üzülerek ifade ediyorum, sorunları her geçen gün artan bir ülke. Dolayısıyla toplumda ciddi bir kaygı var. Ancak bu sorunların çözülmesi lazım. Türkiye kendi sorunlarını çözebilecek birikim ve kapasiteye sahip. Asla umutsuz değilim. Ancak bunun için oturup düşünmemiz, konuşmamız ve ortak aklı egemen kılmamız lazım. Bu vesileyle görüşlerini almak için kendisini rahatsız ettim."

- "Kılıçdaroğlu'na büyük görev düşüyor"

Cindoruk da Türkiye'de siyasal hayatın bir çıkmaza girdiğini savunarak, "Gelecek için ışık yoktur. Bu ışığı yakmak için CHP ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük görev düşüyor. Eski Türkiye'de siyaset etmiş kişilerin bir görevi var, Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'ye destek vermek. O desteği verirsek, tek parti iktidarı kurmalarını önleyebiliriz. Bu sadece Türkiye'nin yararına değil, tek parti iktidarı kurabileceklerin de yararınadır. Tek başına Türkiye'yi idare edebilecek ehliyete, imkana, kabiliyete sahip bir kişi göremiyorum. Bazıları bunu yapabileceklerini zannederler ancak sonu hüsrandır. Ben o hüsranları yaşadım. Herkes, çok iyi bildiğini zannediyor. Siyasette her şeyi çok iyi bilen kişi yoktur." diye konuştu.

Cindoruk, Kemal Kılıçdaroğlu'nun demokrasiyi benimsemiş bir kişi olduğunu belirterek, kendisine başarılar diledi.

Kılıçdaroğlu, konuşmalardan sonra esnaf olduğunu belirten kişiyle bir süre konuştu. Söz konusu kişinin, belediyenin kendisine ceza kestiğini anlatması üzerine Kılıçdaroğlu, yanında bulunan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'den konuyla ilgilenmesini istedi.

- Milliyet'e taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede vefat eden Milliyet gazetesi yazarı Doğan Heper için Milliyet gazetesine taziye ziyaretinde bulunarak, Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı ile görüştü.

Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran ve Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de eşlik etti.