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Kılıçdaroğlu esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan partisinin milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyareti öncesinde esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Kılıçdaroğlu esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan partisinin milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Enis Berberoğlu'nu, tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumunda ziyaret etmek amacıyla Maltepe'ye geldi.

Ziyaret öncesinde Büyükbakkalköy Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye uğrayan Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla bayramlaştı.

Kılıçdaoğlu, "Bayramlar bizim tasada ve kıvançta beraber olduğumuz günlerdir. Bütün vatandaşlarımıza güzel, huzurlu bir bayram diliyorum. Umarım kavgalar olmaz, insanlar birbirlerini üzmezler. Türkiye'de herkesin huzur içinde bir bayram geçirmesini isterim." dedi.

Esnafı da ziyaret eden ve vatandaşla bayramlaşan Kılıçdaroğlu, daha sonra Berberoğlu'nu ziyaret etmek için Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'na geçti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, milletvekilleri Bihlun Tamaylıgil, Barış Yarkadaş ve Mahmut Tanal ile CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat da eşlik etti.

Muhabir: Murat Kaya

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Kemal KılıçdaroğluMaltepe CezaeviPolitika
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