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Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma başlattı

Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Kılıçdaroğlu hakkında, CHP'nin dünkü "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle "cumhurbaşkanına hakaret"ten suç duyurusunda bulunmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın'ın suç duyurusu üzerine, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıKılıçdaroğlu
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