Kılıçdaroğlu, İstanbul'da iftara katıldı

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkede hep birlikte huzur içinde kardeşçe yaşamak istediklerini belirterek, "Biz bu ülkede hep birlikte bayrağımızın altında onurumuzla ve gururumuzla yaşamak istiyoruz. İnşallah bu ramazan; huzura, barışa vesile olur ve daim olur." dedi.

Kılıçdaroğlu, Sancaktepe'de iftar programına katıldı. Samandıra Saat Kulesi Meydanı'nda partisinin ilçe başkanlığınca Maltepe Belediyesinin desteğiyle düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ezan okunmasının ardından oruçlar açıldı ve dua edildi.

- "Huzur, barış ve kardeşlik istiyoruz"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Sancaktepelilerle aynı sofrayı paylaşmaktan onur ve gurur duyduğunu dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, Anadolu'dan kopup İstanbul'a gelenlerin burayı yurt edindiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız burada, annelerimiz, babalarımız burada, torunlarımız burada. Biz bu ülkede hep birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Biz bu ülkede hep birlikte kardeşçe yaşamak istiyoruz. Biz bu ülkede hep birlikte bayrağımızın altında onurumuzla ve gururumuzla yaşamak istiyoruz. Biz bu ülkede bu nedenle huzur, barış ve kardeşlik istiyoruz. İnşallah bu ramazan; huzura, barışa vesile olur ve daim olur."

Bir sivil toplum kuruluşu temsilcisinin, kendisine "Anadolu'dan İstanbul'a göçü nasıl engelleriz, nasıl orada istihdam yaratabiliriz?" diye sorduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Hep birlikte çalışırsak, üretirsek, üreten Türkiye'yi yaparsak, ayağa kaldırırsak elbette ki herkes doğduğu yerde, babalarının, dedelerinin mezarlarının olduğu yerde çalışmak, kazanmak, üretmek, çocuğunu okula göndermek ister. Bu bağlamda hepimize düşen görevler vardır ama işin özü şudur; hep birlikte bu ülkede kardeşçe, hep birlikte bu ülkede huzur içinde yaşamaktır." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, katılımcıların gelecek Ramazan Bayramı'nı da tebrik ederek, "İnşallah güzel bir Türkiye, huzurlu bir Türkiye'yi hep beraber ayağa kaldırır ve birlikte yaşamanın onurunu ve gururunu taşımış oluruz. dedi.

CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Alper Yeğin de katılımcıların ramazan ayını tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, TBMM Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, milletvekilleri, aralarında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da olduğu bazı belediye başkanları eşlik etti.