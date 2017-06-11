İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen "Kitap Günleri"ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haydarpaşa Garı'nda yapılan etkinlik hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu'na, TBMM Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin eşlik etti.

Yazarların imza masalarına uğrayan Kılıçdaroğlu'na, okurlar da ilgi gösterdi.

- Fuarı, 325 bin kişi ziyaret etti

Haydarpaşa Garı'nda 3 Haziran'da başlayan ve bugün sona eren "Kitap Günleri"ni 325 bin kişi ziyaret etti. Etkinlikte, 2 milyona yakın kitap satılırken, 180 yayınevi, 16 sivil toplum kuruluşu, 50 bireysel yazar yer aldı, bin sanatçı ve yazar imza günü, söyleşi yaptı.

"Kitap Günleri" boyunca aralarında Murathan Mungan, Ahmet Ümit, Nihat Sırdar, Özgür Mumcu, Ataol Behramoğlu, Mert Fırat, Hasan Ali Toptaş, Sunay Akın, Emre Kongar, Türkan Şoray, Sunay Akın'ın aralarında bulunduğu yazar, şair, gazeteci, oyuncu, bilim insanı ve felsefeci kitapseverlerle buluştu.