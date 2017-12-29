Kılıçdaroğlu ve bazı CHP'liler hakkında suç duyurusu

MERSİN (AA) - Mersin'de eski Demokrat Parti'nin (DP) bir grup üyesi, 12 Eylül 2010'daki referandum öncesi "Demokrasi Buluşmaları" adıyla organize edilen toplantılara Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finansman sağladığı iddialarına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eski DP Mersin İl Başkanı Kamil Akçay ile Cengiz Çolak, Kılıçdaroğlu ile Özel hakkında hazırladıkları suç duyurusuna ilişkin dilekçeleri Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Akçay, 2010'daki referandum öncesi düzenlenen etkinliklerin eski DP Genel Başkanı, şu anki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirildiğini anımsattı.

Akçay, etkinliğin finansmanının FETÖ tarafından sağlandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bizler FETÖ'cü değiliz. Hiçbir zaman da yakınlığımız olmamıştır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 'bu toplantıların finansmanını FETÖ karşıladı' şeklindeki açıklamaları gerek şahsımıza, gerekse de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya iftira niteliğindedir. Bizleri çok incitmiştir. Bu, sorumlu siyasetçi davranışı değildir. Her iki şahsın iftiralarının hesabını yargı önünde soracağız."

Uzun yıllardır aktif siyasetle uğraştıklarını kaydeden Akçay, o dönem Mut ilçesinde düzenlenen toplantının masraflarının kendisi ve Cengiz Çolak tarafından karşılandığını vurguladı.