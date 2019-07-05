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Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye ziyaret

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu

Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye ziyaret
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İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu, İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binasının önünde tören mangasıyla karşıladı.

Mangayı selamlayan Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbay, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte binaya geçti.

Belediyenin şeref defterine "Sayın Ekrem İmamoğlu, kazandığı İstanbul seçimini bir hizmet yarışına dönüştürecek. İmamoğlu'na inanıyor ve güveniyoruz. Dualarımız ve başarı dileklerimiz onunla" yazan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra başkanlık makamına geçti.

Kılıçdaroğlu başarısından dolayı İmamoğlu'nu tebrik etti. İmamoğlu da "Mahcup olmayacaksınız" dedi.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na İSMEK kursiyerlerinin yaptığı, İstanbul ve Samsun ziyaretinde tanıştığı ilkokul mezunu bir ressamın yaptığı üzerinde Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'ın kara kalemle çizilmiş resimlerini bulunduğu tablo hediye etti.

Kılıçdaroğlu da üzerinde İstanbul simgelerinin bulunduğu bir vazo armağan etti.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu görüşmesi basına kapalı devam etti.

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