Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya tepkiler

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı kınadı.

Palandöken, yayımladığı mesajda, "Bu saldırı demokrasimize, birlik ve bütünlüğümüze yapılmıştır. Toplum olarak her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Hiçbir zaman provokatörlerin oyununa gelmemeliyiz." ifadesini kullandı.

Terörün ve şiddetin her türlüsünü kınayan Palandöken, "Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yok. Bu olayın sorumlularının bir an önce yüce Türk adaleti önüne çıkarılarak hesap vermeleri en büyük arzumuzdur." görüşünü aktardı.