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Kılıçdaroğlu'ndan, Akıncı Üssü Davası'na müdahillik talebi

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya müdahillik talebinde bulundu - Davanın 17'nci celsesi başladı

Kılıçdaroğlu'ndan, Akıncı Üssü Davası'na müdahillik talebi

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davaya müdahillik talebinde bulundu.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen davanın 17'nci celsesi başladı.

Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da aralarında bulunduğu müştekilerin avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, Kılıçdaroğlu'nun katılma talebine ilişkin dilekçenin avukatı Celal Çelik tarafından mahkemeye sunulduğunu bildirdi. Duruşmada, suçtan zarar gördükleri iddiasıyla bazı vatandaşların da müdahillik talebinde bulunduğu görüldü.

Duruşmada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a, "Sizi kanaat önderimiz Gülen ile görüştürürüz" dediği belirtilen eski 4. Ana Jet Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Hakan Evrim, savunmasına devam ediyor.

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