Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu'na ziyaret

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiçbir suçu olmayan bir kişinin, adaletsiz bir şekilde hapse konulmasını emin olun sindiremiyorum. Enis Bey, bir demokrasi mücadelesi yapıyor. Seçilen bir milletvekilinin hapse atılması milli iradenin hapse atılması demektir." dedi.

Kılıçdaroğlu, beraberindekilerle MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Enis Berberoğlu'nu, tutuklu bulunduğu Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'nun da yer aldığı ziyaret, 1 saat 15 dakika sürdü.

Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Umarım huzur içinde, hep birlikte bir bayram geçirmiş oluruz. Enis Berberoğlu'nu ziyaret ettim. Üzüldüğüm nokta şu; hiçbir suçu olmayan bir kişinin, adaletsiz bir şekilde hapse konulmasını emin olun sindiremiyorum. Enis Bey, bir demokrasi mücadelesi yapıyor. Enis Bey, seçilmiş bir milletvekili. Seçilen bir milletvekilinin hapse atılması milli iradenin hapse atılması demektir. Milletvekillerinin tutuklanmasını içimize sindiremiyoruz. Bir demokrasi ayıbı olarak görüyoruz." diye konuştu.

- "Hiç kimse suçsuz yere tutuklanmasın"

Her şeye rağmen mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu ülkeye gerçek anlamda, hakkın, hukukun ve adaletin gelmesi için mücadele edeceğiz. Hiç kimse suçsuz yere tutuklanmasın, gözaltına alınmasın, mahkum edilmesin. Yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını bunun için istiyoruz. Eğer yargı bir ülkede bağımsız ve tarafsız değilse, yargı belli makamlardan aldığı talimatla karar veriyorsa, o ülkede adalet yoktur, o ülkede hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Can ve mal güvenliğinin teminatı bağımsız adalettir, bağımsız yargıdır. Geldiğimiz nokta maalesef farklı bir tabloyu Türkiye'nin önüne koymuş durumda. Biz burada tekrar ülkeyi yönetenlere seslenelim. Yargının bağımsızlığı üzerine biz ne kadar titiz davranıyorsak, bu konuda söylemlerimizi dile getiriyorsak, toplumun her kesiminin, özellikle ülkeyi yönetenlerin de dikkate alması gerekir."

- "Adaletin gelmesini diliyorum"

Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu da İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, bayramın, hayırlara vesile olmasını diledi.

Bayramın tüm insanlığa barış, sevgi ve kardeşlik getirmesini temenni eden Berberoğlu, "Bugün normalde görüş günümdü. Ama kapalıydı görüşüm. Sağolsun Kemal Kılıçdaroğlu Bey ve partinin girişimiyle onların bayram ziyaretine eklenmiş oldum. Çok güzel geçti. Enis'in morali çok iyi. Herkese, hukuksuzluğa uğrayan herkese, bir an önce hukukun uygulanmasını, adaletin gelmesini, tarafsız, bağımsız bir yargının kurulmasını diliyorum. Hak, hukuk, adalet diyorum." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, milletvekilleri Bihlun Tamaylıgil, Barış Yarkadaş, Onursal Adıgüzel, Nihat Yeşil, Mahmut Tanal ile CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da eşlik etti.