Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine başsağlığı telefonu

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da şehit olan polis memuru Sinan Acar ile Trabzon'da şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in ailelerine başsağlığı diledi.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu, İstanbul'da şehit olan polis memuru Sinan Acar'ın babası Erdem Acar ve Trabzon'da şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in babası Ahmet Gedik'i telefonla aradığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailelerine başsağlığı dileklerini ilettiği bildirildi.