Kılıçdaroğlu'nun avukatının gözaltına alınması

KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin, "Haberi ben de gelirken yolda aldım. Gözaltındaki süreç devam edecek, tabii herhangi bir suçu varsa adalet önünde cevap verir." dedi.

Kan, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, İlyas Şeker, Cemil Yaman, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve vatandaşlar, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 53'ü tutuklu, 13'ü firari 92 sanığın yargılandığı davanın görüleceği Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde özel olarak yaptırılan 250 kişi kapasiteli duruşma salonunun bulunduğu alana geldi.

Kan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası bütün davaları yakından takip etmeye çalıştıklarını belirterek, bugün de Kocaeli'deki Donanma davasını takip etmek için geldiklerini anlattı.

Bu davaları takip etmenin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Kan, "Çünkü en temel yaşama hakkımıza yapılmış, 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ve bu topraklara ümit bağlamış insanların en temel hakkı olan yaşama hakkına yapılmış bir saldırı bu. Biz de bu süreçte hukuk içerisinde mahkemelerin karar verdiği şekilde adaletin tecellisini bekliyoruz." diye konuştu.

Kan, bu davayı yakından takip eden herkese teşekkür ederek, milletvekilleri, teşkilat ve sivil toplum kuruluşlarıyla bu davaların takipçisi olacaklarını kaydetti.

Kimin suçlu kimin suçsuz, kimin haklı, kimin haksız olduğuna mahkemenin karar vereceğini dile getiren Kan, "Bu süreçte davaları yakından takip ediyoruz ve gerekli bilgileri iletilmesi gereken yerlere iletmeye çalışıyoruz." dedi.

- "Suçu varsa adalet önünde hesap verir"

Bir gazetecinin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin sorusu üzerine Kan, şunları söyledi:

"Haberi ben de gelirken yolda aldım. Gözaltındaki süreç devam edecek, tabii herhangi bir suçu varsa adalet önünde cevap verir. Bekleyip göreceğiz. Şu anda bir şey söylemek çok doğru değil."