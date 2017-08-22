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Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Gürsul'un ByLock yazışmaları

- FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki yapılanması davasının tutuklu sanığı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul'un, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock yazışmaları ortaya çıktı - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve BTK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen tespit tutanağında, Gürsul'un "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan aranan Ahmet Hamdi Parlak ve MİT tırlarının durdurulmasında rol alan, 8 ayrı suçtan aranan örgütün sivil imamlarından Süleyman Gürbüz ile irtibatlarının olduğu belirtildi - ByLock inceleme tutanağından: - "Yazışma içeriklerinde geçen, 'Abi erken seçim var ya, Erdoğan 1 Kasım dedi, benim erken gelmem gerekir mi?' sözü ile kastedilenin 1 Kasım 2015 günü ülkemizde yapılan genel seçimler olduğu değerlendirildiğinden, yazışma metinlerinden Fatih Gürsul isimli kişinin, Ahmet Hamdi Parlak isimli kişiden, söz konusu seçim öncesinde nasıl hareket etmesi yönünde fikirlerine başvurduğu, birlikte yazışmaların devamında geçen, 'GB' olarak yapılan nitelendirmenin 'Genel Başkan', 'KK' olarak yapılan nitelendirmenin ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olabileceği değerlendirilmektedir"

Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Gürsul'un ByLock yazışmaları



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Anahtar Kelimeler:
- CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluAhmet Hamdi ParlakByLock YazışmalarıFatih GürsulFETÖ/PDYSüleyman Gürbüz
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