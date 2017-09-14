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Kılıçdaroğlu'nun şikayeti sonrasında şehit yakını ifade verdi

- Samsun'daki şehit cenazesine gönderilen çelengi parçalayanlar hakkında "mala zarar verme" ve "hakaret" suçları işlendiği iddiasıyla yapılan suç duyurusu kapsamında, şehit yakını F.T'nin ifadesi alındı

Kılıçdaroğlu'nun şikayeti sonrasında şehit yakını ifade verdi

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının, şehit cenazesine gönderilen çelengi parçalayanlar hakkında "mala zarar verme" ve "hakaret" suçları işlendiği iddiasıyla bulunduğu suç duyurusu kapsamında, şehit yakını F.T’nin ifadesi alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, Samsun’da şehit Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın'ın cenaze töreninde, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gönderilen çelengin dışarı atılıp parçalanarak, mala zarar verme suçunun işlendiği iddia edildi.

Dilekçede, çelenk dışarı atılmadan önce cenaze alanında bulunan kişilerce Kılıçdaroğlu’na yönelik sarf edilen sözlerde "hakaret" suçunun işlendiği öne sürüldü.

Sorumluların belirlenmesi ve haklarında işlem yapılması talep edilen dilekçede, bu kapsamda "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarını işleyen kişiler ve azmettiricilerinin tespit edilmesi ve haklarında işlem yapılması isteniyor.

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan yazı doğrultusunda alınan ifadesinde çelenge herhangi bir müdahalesinin olmadığını dile getiren şehit yakını F.T. ise fiili ya da sözlü bir eylemde bulunmadığını, müştekinin kamu görevlisi olmadığını, bu sebeple kamu görevlisine görevinden dolayı hakaretten söz edilemeyeceğini ve suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini söyledi.

F.T, tarafına isnat edilen asılsız iddialardan dolayı müştekiden şikayetçi olduğunu da kaydetti.

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