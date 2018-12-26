Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Bursa Trabzon Talip Mert
Toparlanma bekliyoruz
Toparlanma bekliyoruz
Ticarette sigorta devri
Ticarette sigorta devri
Siberde önemli adım
Siber adım atıldı
Hedef 125 milyon dolar
Hedef 125 milyon dolar
Corolla zirvede
Corolla zirveyi bırakmıyor

Kilim tamiratıyla geçen 41 yıl

- Ankara Kalesi esnafından Satılmış Sütçüoğlu, geçimini 41 yıldır eski kilimlerin onarımıyla sağlıyor - Sütçüoğlu, tamiri mümkün olmayan kilimleri ise parçalarına ayırarak kalemlik, makyaj çantası ve Noel çorabı imal ediyor - Sütçüoğlu: - "Kaleiçi turistik bir yer olduğu için en çok satışı turistlere yapıyoruz"

Kilim tamiratıyla geçen 41 yıl
banner17

ANKARA (AA) - ERDAL ÇELİKEL - Ankara Kalesi esnafından Satılmış Sütçüoğlu, 41 yıldır geçimini Anadolu'nun geleneksel mesleklerinden kilim tamirciliğiyle sağlıyor.

Orta Asya dahil Türklerin yaşadığı topraklardan dünyaya yayılan halı ve kilim dokumacılığı yerini yavaş yavaş fabrikalarda imal edilen ürünlere bırakmasına karşın, bugün hala eski halı ve kilimleri tamir ederek ekmeğini kazanmaya çalışan esnafa rastlamak mümkün.

İşleri özel bir emek ve dikkati gerektiren kilim tamircileri, bir yandan geçimlerini sağlarken diğer yandan Türkiye'nin en eski el sanatı ürünlerinden halı ve kilimin de hayatta kalmasını sağlıyor.

- Ömrünü kilim tamiratına adadı

Tarihi Ankara Kalesi civarındaki Kaleiçi Mahallesi'nde 50 metrekarelik dükkanı bulunan Satılmış Sütçüoğlu da ömrünün 41 yılını tamir edilecek kilimler arasında geçirmiş bir meslek ustası.

Sütçüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada 1972-1977 döneminde terzilik yaptığını, 1977 yılından sonra ise ustası Muzaffer Uysal'ın yanında kilim onarmaya başladığını söyledi.

Tamir edilemeyecek olan kilimlerin parçalarından kalemlik, makyaj çantası, kırlent gibi ürünler imal ettiğini anlatan Sütçüoğlu, şu an sahip oldukları iş yerinde 1999 yılından beri çalıştığını ifade etti.

Kilim parçalarından özellikle yabancı turistler için Noel çorabı da ürettiğini dile getiren Sütçüoğlu, "Kaleiçi turistik bir yer olduğu için en çok satışı turistlere yapıyoruz. ABD'lilere Noel çorabı bile sattım. Yaptığımız iş geleneksel meslekler sınıfına giriyor ancak benden sonra ailede bu işi yürütecek kimse olmadığından muhtemelen benden sonra bu işi kimse yapmayacak." dedi.

Ankara Vakıf Eserleri Müzesi'nin kurulmasına da katkı sağladığını belirten Sütçüoğlu, bu nedele Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünden teşekkür yazısı aldığını kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KilimSatılmış SütçüoğluTamirat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1