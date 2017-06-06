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Kilis merkezli uyuşturucu operasyonu

- Gözaltına alınan 16 zanlıdan 12'si tutuklandı

Kilis merkezli uyuşturucu operasyonu

KİLİS (AA) - Kilis merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Kilis ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramada, 22 bin uyuşturucu hap, yaklaşık 600 gram esrar, 28 kök Hint keneviri, 10 gram metamfetamin, 30 gram sentetik uyuşturucu ile bir tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
GaziantepKilisUyuşturucu
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