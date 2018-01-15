Kilis'te 159 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

KİLİS (AA) - Kilis'te düzenlenen operasyonda 159 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye yüklü miktarda sigara getirildiği bilgisini aldı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, Elbeyli ilçesi Çobanbey Sınır Kapısı yolunda M.O. yönetimindeki tırı durdurdu.
Yapılan aramada dorseye zulalanmış 159 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Tır şoförü M.O. gözaltına alındı.