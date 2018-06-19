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Kilis'te bin 500 kişi işe alınacak

-Kaydını yaptırmak için sabah erken saatlerde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önüne gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu

Kilis'te bin 500 kişi işe alınacak

KİLİS (AA) - Kilis'te, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çeşitli kurumlarda istihdam edilmek üzere işe alınacak bin 500 kişi için kayıt işlemleri başladı.

Sabah erken saatlerde kurum önüne gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 3 saatte bin 500 kişinin kayıt yaptırdığı başvurular, 22 Haziran Cuma gününe kadar sürecek.

Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından işe alınacaklar, noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Kayıt yaptırmaya gelenlerden Mehmet Parabatıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemlerde sınır hattında yaşanan olaylardan Kilis halkının olumsuz etkilendiğini belirtti.

Mesleğinin fırıncılık olduğunu ancak ekonomik nedenlerle işini yapamadığını anlatan Parabatıran, "İşe girebilmek için kayıt yaptırmaya geldim. Bir iş umudu doğduğu için mutluyum. Sıkıntılı günler geçirdik." dedi.

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