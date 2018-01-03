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Kilis'te DEAŞ'a üye olmaktan aranan kadın teslim oldu

- Kadının yanında iki çocuğunun da bulunduğu öğrenildi

Kilis'te DEAŞ'a üye olmaktan aranan kadın teslim oldu

KİLİS (AA) - Kilis'teki Suriye sınırında terör örgütü DEAŞ'e üye olmaktan aranan bir kadın, iki çocuğuyla güvenlik güçlerine teslim oldu.

Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen bir kadın, iki çocuğuyla Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

Ekipler, terör örgütü DEAŞ mensubu ve Türk vatandaşı olduğu tespit edilen Z.K. hakkında, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arama kararı bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bingöl'e gönderilen Z.K, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ŞubesiKilisÖncüpınar Gümrük KapısıTerör örgütü DEAŞ
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